08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры назначила 14-го заместителя

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила себе нового заместителя, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики региона. Им стал гендиректор "Центра развития инвестиционных проектов" из Салехарда Сергей Черняев. На новом посту он будет курировать деятельность департаментов недропользования и природных ресурсов, промышленности Югры. К своим должностным обязанностям Черняев приступит с 11 сентября. Отметим, что Сергей Черняев стал 14 по счету заместителем губернатора Югры.

Добавим, что до того как возглавить центр развития инвестпроектов, Черняев занимал пост директора департамента имущественных отношений ЯНАО, также трудился в Москве, на должности гендиректора АО "Корпорация развития", был первым замом директора "Агентства инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа". В Югре до 2017 года занимал разные должности: начальника отдела в региональном центре инвестиций, заместителя директора департамента экономического развития, заместителя директора Фонда развития Югры.

Теги: Наталья Комарова, Сергей Черняев, заместитель, назначение


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