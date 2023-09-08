В Батайске задержали мужчину, стрелявшего в участника СВО

Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего в участника спецоперации в Батайске Ростовской области. Об этом сообщили в СУСК России по региону.

Задержанный допрошен следователем, пишет РИА Новости. Ему предъявлено обвинение в покушени на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Напомним, после конфликта возле кафе в Батайске было заведено уголовное дело. В участника спецоперации стреляли из травматического оружия.

Со слов очевидцев, молодой человек вступил в словесную перепалку с одним из местных жителей, которая переросла в драку с участием знакомых мужчины. Причиной ссоры якобы стало участие молодого человека в СВО.