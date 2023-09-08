08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Вопрос пенсий силовиков в проблемных случаях будут решать комиссии

В России появятся комиссии, которые будут заниматься решением вопросов с назначением пенсий силовикам и членам их семей. Постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о военных, сотрудниках органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, Росгвардии, органов принудительного исполнения. Комиссии призваны решать вопросы в случае отсутствия подтверждающих документов. Например, они будут подтверждать периоды военной службы, статус инвалида у гражданина, инвалидность которому установлена на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, статус члена семьи военнослужащего или сотрудника, который умер при исполнении служебных обязанностей.

Срок рассмотрения заявления не должен превышать 30 календарных дней. Он может быть продлен максимум еще на столько же.

Теги: пенсии, силовики


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