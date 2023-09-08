Володин не доверил свой голос дистанционному голосованию и пришел на выборы мэра Москвы лично

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, представляющий в парламенте Саратовскую область, проголосовал на выборах мэра Москвы.

Несмотря на то, что у москвичей в этом году есть возможность голосовать дистанционно, председатель нижней палаты парламента лично пришел на свой избирательный участок (№75 Пресненского района Москвы). Но голосовал у электронной урны.

Помимо Москвы трехдневное голосование сегодня началось еще в 53 российских регионах. Завтра и послезавтра к ним присоединятся остальные, никакие выборы не проходят в этом году только в четырех российских субъектах.