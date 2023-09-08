Москвичи пожаловались на проблемы с дистанционным голосованием

В Москве сегодня – как и в большинстве других регионов – началось трехдневное голосование. В столице выбирают мэра, это можно делать с помощью дистанционного голосования (ДЭГ).

В СМИ и соцсетях появились сообщения о проблемах с онлайн-голосованием – некоторым избирателям не приходят СМС-сообщения с кодом, необходимым для верификации голоса.

В общественном штабе по наблюдению за выборами связали эту проблемы с атакой на систему оператора доставки сообщений, передает РИА Новости. Информацию подтвердил и представитель самого оператора – компании "Интермобилити". "Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать", - цитирует РБК совладельца компании Даниила Титаренко.

В отличие от остальных 25 регионов, где в этом году также голосуют дистанционно, Москва использует собственную систему, а не разработку Центральной избирательной комиссии.