На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке людей для боевых действий на Украине

На Кубе арестовали 17 человек, обвиняемых в вовлечении граждан в украинский конфликт на стороне России. Об этом сообщило МВД республики.

Уголовный кодекс Кубы предполагает до 30 лет тюремного заключения или смертную казнь за наемничество, пишет ТАСС.

О выявлении сети вербовки кубинцев для участия в российско-украинском военном конфликте власти Кубы сообщили 5 сентября. По данным МВД, организатор группировки опирался на двух человек, которые вербовали молодых людей для участия в боях на стороне РФ.