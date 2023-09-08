В Тюменской области выборы губернатора пройдут под прицелом камер

"Ростелеком" полностью подготовил систему видеонаблюдения и проверил ее работоспособность для проведения выборов губернатора Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Средствами видеонаблюдения оборудовано 377 участковых избирательных комиссий. Цифровой провайдер смонтировал видеостену с возможностью просмотра изображений с 48 камер, транслирующих ход голосования, и обеспечил передачу данных в режиме реального времени на служебный портал.

Всего установлено 754 компактных IP-камер с флеш-накопителем объемом не менее 64 Гб и широким углом обзора для минимизации слепых зон. В поле зрения камер попадут рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящиками для голосований, сейф-пакетами, зонами выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.

Единый день голосования пройдет в регионе 10 сентября.

Напомним, от партии "Единая Россия" на выборы выдвинут Александр Моор, от регионального отделения ЛДПР в Тюменской области – Денис Садовников, от "Справедливой России – За правду" – Владимир Пискайкин, от отделения КПРФ – Иван Левченко.