На Урале экс-начальника отряда противопожарной службы оштрафовали на 3,5 млн за взятку

Суд вынес приговор бывшему начальнику отряда противопожарной службы в Североуральске. Его признали виновным во взяточничестве и назначили солидный штраф.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в июле 2015 года: на тот момент еще начальник 15 отряда федеральной противопожарной службы Североуральска увидел, что начальник караула 53 пожарной части заступил на дежурство с признаками опьянения. Руководитель потребовал от него объяснительную и создал служебную комиссию, зафиксировавшую нахождение на службе сотрудника с запахом алкоголя. Однако все было сделано без медосвидетельствования и установления состояния опьянения.

После этого начальник службы потребовал от начальника караула написать рапорт об увольнении по собственному желанию, а затем предложил все "замять" в обмен на передачу ему взятки. Опасаясь строгой дисциплинарной ответственности и увольнения, начальник караула передал тому 50 тысяч рублей. В дальнейшем все вскрылось, было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил теперь уже экс-начальнику 15 отряда федеральной противопожарной службы штраф в 3,5 млн рублей. Что касается взяткодателя, дело в отношении него прекратили, поскольку он сам рассказал обо всем правоохранителям.