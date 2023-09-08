08 Сентября 2023
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Фото: Kremlin.ru

Путин поздравил Донбасс с 80-летием освобождения от фашизма

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей ДНР и всех россиян с 80-летием освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации.

8 сентября 1943 года Красная Армия овладела городом Сталино (ныне Донецк). Этот день ежегодно отмечается как День освобождения Донбасса.

Путин отметил, что Донбасс - "многовековой оплот России". Гитлер придавал огромное значение его ресурсам. Донбасс был оккупирован почти два года, но на захваченных территориях фашистов встретило яростное народное сопротивление. Освободив Донбасс, советские войска упрочили триумф на Курской дуге.

Отдельное внимание президент уделил Саур-Могиле, ставшей одной из главных стратегических точек линии укреплений фашистов. И провел параллели с обороной высоты в 2014 году. Он подчеркнул, что разрушенный тогда мемориал сегодня полностью восстановлен, а рядом с образами советских воинов по праву увековечены подвиги их доблестных, славных потомков – новых героев Донбасса.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также записал видеообращение.

Теги: Владимир Путин, Донбасс, фашизм


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