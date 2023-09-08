08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец задолжал таможенникам 10 миллионов рублей

Фрунзенский районный суд г. Владивостока признал жителя Екатеринбурга виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей. Общая сумма долга составила более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что уралец организовал ввоз в Россию из-за границы акустомагнитных бирок, предназначенных для использования в противопожарных системах. Чтобы сэкономить, предприниматель, находясь в Екатеринбурге, подавал в центр электронного декларирования Владивостокской таможни недостоверные сведения о характеристиках ввозимого товара. Это и повлекло уклонение от уплаты таможенных платежей.

Когда дело дошло до суда, бизнесмен возместил полную сумму долга. В связи с этим, решением судьи ему был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

Теги: тамождня, долг, платеж


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