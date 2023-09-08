08 Сентября 2023
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Фото: dumasurgut.ru

Мошенники создали фейковый telegram-канал председателя думы Сургута

Мошенники создали фейковый telegram-канал председателя думы Сургута Максима Слепова. Об этом сообщил он сам в своем настоящем аккаунте, передает корреспондент Накануне.RU.

"Друзья, от моего имени в telegram сегодня стали поступать сообщения и звонки. Тех, кто столкнулся с подобной ситуацией, прошу направить мне в личном сообщении в ВК имя пользователя или номер телефона фейка для принятия мер", - сообщил Слепов.

Он призвал не отвечать на звонки и не переходить по ссылкам.

Номер телефона, с которого мошенники звонили коллегам Слепова он уже получил и направил жалобу в Telegram.

Теги: Максим Слепов, мошенники, telegram


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