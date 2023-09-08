СК Армении заявил об обнаружении оружия по делу блогера Бадаляна

Следственный комитет Армении заявил об обнаружении оружия, боеприпасов и кустов конопли по делу блогера Мики Бадаляна и обозревателя агентства Sputnik Армения Ашота Геворкяна.

На сайте СК Армении сообщается, что в ходе предварительного расследования были произведены осмотр места происшествия, допросы, обыски квартир и транспортного средства. По данным ведомства, обнаружены "автомат, боевые патроны, гранаты, взрыватели гранат, пистолеты, штык-ножи, различные виды военной амуниции, кусты конопли".

Напомним, 7 сентября в Армении задержали пророссийского блогера Мику Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Армения Ашота Геворкяна. Речь идет о подозрении в незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

До этого о "похищении" блогера в социальных сетях сообщал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, Бадаляна схватили неизвестные люди в масках прямо у гостиницы в городе Горис Сюникской области. За сутки до этого активист участвовал в радиопрограмме Примакова, где несколько резко высказался с критикой в сторону правительства Армении.