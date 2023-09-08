08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Памфилова рассказала, почему в новых регионах разрешили "голосование на пеньках"

Избирательная комиссия Херсонской области чуть не попала под ракетный обстрел, сообщил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

По его словам, представители комиссии опоздали сегодня на брифинг для прессы, поскольку были вынуждены передислоцироваться "на запасной аэродром" после получения сигнала тревоги. Куда именно эвакуировали комиссию в Центризбирком не сказали.

Булаев также сообщил о провокации с созданием фейкового сайта избиркома Херсонской области.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, ЦИК рекомендовал избиркомам присоединенных территорий как можно шире использовать разрешенные законодательством форматы голосования, чтобы обеспечить безопасность избирателей и членов комиссий.

"Мы специально ориентировали коллег, чтобы они использовали все предусмотренные законом формы голосования, исходя из безопасности: и досрочное, и на дому, и придомовое голосование (так называемое "голосование на пеньках" – прим. ред.), и экстерриториальное. В условиях провокаций, которые готовятся и проходят, это совершенно необходимо", - сказала Памфилова. Она добавила, что в Херсонской области, несмотря на ситуацию, люди "выстраиваются на участках в очереди". 

Теги: херсонская область, выборы, элла памфилова, придомовое голосование


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