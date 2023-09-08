НЛМК продала заводы в Калужской и Свердловской областях

Группа НЛМК, крупнейшим акционером которой является долларовый миллиардер Владимир Лисин, продала заводы по производству сортового проката в Калужской и Свердловской областях.

Как пишет издание Forbes, заводы перешли структурам, связанным с основным владельцем Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Евгением Зубицким. Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, 6 сентября владельцем "НЛМК-Калуга" и "Вторчермет НЛМК" стала компания Зубицкого "Промсорт".

Отмечается, что НЛМК уже пыталась продать сортовые активы в 2020-2021 годах.

В июле сообщалось, что состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $16,5 млрд с начала года. Так, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за это время заработал $3,22 млрд, а его активы оценили в $23,1 млрд.