08 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

В России стартовали трехдневные выборы

В России стартовали выборы единого дня голосования, который в ряде регионов продлится три дня, в некоторых – два, и только несколько субъектов, например, Тюменская область, сохранили традиционное голосование с одним, воскресным днем для волеизъявления.

"В 54 регионах, где выборы идут в течение трех дней (8-10 сентября) открылись избирательные участки. Также продолжается в 29 регионах досрочное голосование", - рассказала на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, на выборы заявлено 219 тысяч наблюдателей.

Перед началом брифинга Памфилова и ее первый заместитель Николай Булаев запустили "счетчики" в информационном центре, на котором будут отображаться явка и затем результаты на выборах в регионах.

Теги: выборы, элла памфилова, цик


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