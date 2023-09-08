Подростка арестовали в Новосибирске по обвинению в диверсии на железной дороге

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу 17-летнего подростка, обвиняемого в диверсии на железной дороге.

Как сообщается на сайте суда, он пробудет под стражей до 6 ноября.

25 августа студент одного из колледжей Новосибирска на перегоне между железнодорожными станциями "Новосибирск-Западный" – "Обь" вывел из строя релейный шкаф, сообщает Управление судебного департамента Новосибирской области. На следующий день на этом же перегоне был совершен поджог другого релейного шкафа. Злоумышленника задержали 6 сентября.

В апреле в Калужской области ФСБ задержала 17-летнего подростка за подготовку поджога электроподстанции. В схроне силовики нашли три самодельных зажигательных устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению подобных устройств. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к диверсии.