В свердловском Минздраве предупредили о мошенниках, выдающих себя за главврачей

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили о мошенниках, действующих от имени ведомства.

Как сообщили Накануне.RU в областном Минздраве, участились случаи мошенничества с использованием поддельных аккаунтов сотрудников министерства и главврачей в мессенджерах. В ведомстве заявили, что официальные организации никогда не общаются с гражданами через мессенджеры.

"А если вам говорят, что звонят от имени (по поручению) главного врача, заместителя министра и т.д., попросите представиться и дать официальный номер телефона, на который вы сами сможете перезвонить, предварительно перепроверив информацию", - призывают в свердловском Минздраве.

В случае совершения мошенничества в ведомстве советуют незамедлительно обращаться в полицию.

Напомним, ранее о мошенниках, которые обзванивают бизнесменов, предупреждал свердловский Роспотребнадзор.