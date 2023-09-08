Власти Перми расширяют зону платных парковок в центре города

В Перми с 2 октября планируется поэтапное расширение зоны платной парковки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации.

Следующие этапы расширения на участках дорог в Ленинском и Свердловском районах запланированы на ноябрь 2023 и начало 2024 года. Регулярный мониторинг, проводимый на отдельных участках этих дорог, выявил высокий уровень занятости и дефицит парковочных мест.

Расширение зоны платных парковок в зоне №101 будет на следующих участках: улица Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской; улица Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова; улица Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова; улица Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова; улица Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова.

Плата за их использование будет составлять 20 рублей в час.

Кроме того, в связи с существующим дефицитом парковочных мест с 1 ноября расширят границы тарифной зоны №102 с размером платы 30 рублей в час на парковочные места, расположенные в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59.

Планируется также, что с 1 января 2024 года 20 рублей в час составит стоимость парковочного места на следующих участках: улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьева; Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьева; улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова; улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана; улица Соловьёва от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана.