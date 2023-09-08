Ватикан призвал униатов окатоличивать Украину

Ватикан открыто признал свои притязания на Украину и призвал униатов окатоличивать ее. Об этом им было сказано по случаю униатского синода, проходящего в эти дни в Риме.

Как сообщает Vatican News, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил в своем выступлении, что отношения между Киевом и Римом имеют тысячелетнюю историю, и они не были прерваны даже расколом 1054 года. В доказательство Паролин привел письмо, адресованное папой Григорием VII князю Киевскому Изяславу в 1075 году.

Кардинал поддержал режим в борьбе против России и напомнил о деятельности митрополита Иосафата Кунцевича, который в XVII веке "прославился" нечеловеческой жестокостью при гонениях на православных христиан.

Накануне.RU писало об этом деятеле вскоре после переворота 2014 года. Это униатский "архиепископ", под влиянием иезуитов предавший православие и перебежавший в унию. Он отличался особой жестокостью при насаждении униатства в западнорусских землях. В 1867 году римская церковь "канонизировала" Кунцевича, который стал первым "святым" униатов, и его именем был даже назван Папский Восточный институт в Риме. Еще при жизни он был прозван "душехватом" за перетягивание православных христиан в унию. Незадолго до своей смерти (1623) Кунцевич распорядился выкапывать тела умерших православных и бросать их собакам, приказывал сжигать храмы. В письме, написанном 12 марта 1622 года, литовский канцлер Лев Сапега писал, что сам был за унию, но ее проводят такими методами, которые у него, католика, вызывают отвращение.

"Вам известны нарекания простого народа, что ему лучше быть в турецкой неволе, нежели терпеть такие страшные преследования за веру и благочестие. Вы пишите, что Вам свободно топить православных и рубить им головы, что надо отдать их церкви на поругание. Вы запираете церкви, чтобы люди без благочестия и христианских обрядов умирали, как нехристи. Вместо радости, Ваша льстивая Уния принесла нам только горе, непокой и нестроения, так что предпочитаем быть без нее. Вот плоды Вашей Унии", - написал Сапега вскоре после ее заключения в 1596 году.

Призыв Ватикана к униатам брать пример с Кунцевича проливает яркий свет на планы "святого престола" в отношении Украины. Высказывания же римского папы Франциска о величии России являются давним иезуитским приемом Ватикана.