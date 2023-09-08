Ватикан призвал униатов окатоличивать Украину

08 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика За рубежом Украина
Фото: YouTube, Klymenko Time

Ватикан призвал униатов окатоличивать Украину

Ватикан открыто признал свои притязания на Украину и призвал униатов окатоличивать ее. Об этом им было сказано по случаю униатского синода, проходящего в эти дни в Риме.
Читайте также:

Как сообщает Vatican News, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил в своем выступлении, что отношения между Киевом и Римом имеют тысячелетнюю историю, и они не были прерваны даже расколом 1054 года. В доказательство Паролин привел письмо, адресованное папой Григорием VII князю Киевскому Изяславу в 1075 году.

Кардинал поддержал режим в борьбе против России и напомнил о деятельности митрополита Иосафата Кунцевича, который в XVII веке "прославился" нечеловеческой жестокостью при гонениях на православных христиан.

Накануне.RU писало об этом деятеле вскоре после переворота 2014 года. Это униатский "архиепископ", под влиянием иезуитов предавший православие и перебежавший в унию. Он отличался особой жестокостью при насаждении униатства в западнорусских землях. В 1867 году римская церковь "канонизировала" Кунцевича, который стал первым "святым" униатов, и его именем был даже назван Папский Восточный институт в Риме. Еще при жизни он был прозван "душехватом" за перетягивание православных христиан в унию. Незадолго до своей смерти (1623) Кунцевич распорядился выкапывать тела умерших православных и бросать их собакам, приказывал сжигать храмы. В письме, написанном 12 марта 1622 года, литовский канцлер Лев Сапега писал, что сам был за унию, но ее проводят такими методами, которые у него, католика, вызывают отвращение.

"Вам известны нарекания простого народа, что ему лучше быть в турецкой неволе, нежели терпеть такие страшные преследования за веру и благочестие. Вы пишите, что Вам свободно топить православных и рубить им головы, что надо отдать их церкви на поругание. Вы запираете церкви, чтобы люди без благочестия и христианских обрядов умирали, как нехристи. Вместо радости, Ваша льстивая Уния принесла нам только горе, непокой и нестроения, так что предпочитаем быть без нее. Вот плоды Вашей Унии", - написал Сапега вскоре после ее заключения в 1596 году.

Призыв Ватикана к униатам брать пример с Кунцевича проливает яркий свет на планы "святого престола" в отношении Украины. Высказывания же римского папы Франциска о величии России являются давним иезуитским приемом Ватикана.

Теги: Ватикан, униаты, церковь, украина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети