В Крыму предотвращен теракт, который должен был нарушить воинские перевозки

В Крыму задержан агент украинской разведки, который с помощью диверсии на железной дороге планировал нарушить воинские перевозки.

Речь идет о жителе Севастополя, родившемся в 1978 г., приводит РИА Новости данные ФСБ России. Он собирал сведения о размещении на полуострове объектов и подразделений Минобороны России и готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта.

В тайнике у предполагаемого террориста изъяли самодельное взрывное устройство на основе иностранного пластичного взрывчатого вещества. Дата задержания не уточняется.