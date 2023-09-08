На Урале пропала еще одна 16-летняя девушка

В Свердловской области произошел уже второй за последнее время случай пропажи 16-летней девушки. Накануне подросток отправилась на учебу, после чего перестала выходить на связь.

Ориентировку у себя на странице в соцсетях опубликовала одна из свердловчанок. Информацию о пропаже подтвердили и в полиции Артемовского.

7 сентября Кристина отправилась на учебу в колледж АКТП. Для этого ей было необходимо доехать на общественном транспорте от села Покровское до Артемовского. Однако в тот день студентка на занятиях так и не появилась. Сейчас ее ищут волонтеры и сотрудники полиции.

В последний раз девушку видели в бежевой куртке, черных штанах клеш и черных кроссовках. С собой у нее был черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России по Артемовскому району: (834363) 2-12-02, 2-08-35.

Напомним, в начале августа 16-летняя Дана возвращалась домой в Каменск-Уральский из Екатеринбурга на последней электричке, но из-за отсутствия транспорта ей пришлось идти пешком до Красногорского района. Перед исчезновением она оставила запись в своем блоге, в которой просила "не убивать и не насиловать ее", так как она хочет дойти до дома. Позже ее тело нашли в лесу.