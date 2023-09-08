Российское зерно для беднейших стран Африки вывезут 40 судами

Российское зерно, предназначенное для поставок нуждающимся странам Африки, планируется вывести 40 судами, график уточнится в ближайшие дни.

В июле, на форуме "Россия – Африка" Владимир Путин пообещал безвозмездно предоставить шести беднейшим странам Африки по 25-50 тыс. тонн зерна. Он не назвал источники финансирования.

Во время переговоров между президентами России и Турции на прошлой неделе стало известно, что Россия может поставить до 1 млн тонн зерна в Турцию в рамках благотворительности, профинансирует проект Катар. Поскольку Катару важно не попасть под вторичные санкции за сотрудничество с РФ, перерабатывать российское зерно будет Турция.