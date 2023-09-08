Рогов: Блицкриг ВСУ в Запорожской области провалился

Блицкриг, на который рассчитывали ВСУ в Запорожской области, провалился, заявил глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

"ВСУ уперлись в первую линию обороны и перемалываются нашими подразделениями", - сказал Рогов РИА Новости.

Он добавил, что украинские войска за три месяца контрнаступления смогли лишь незначительно продвинуться в серой зоне и предполье.

Ранее врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live" сообщил, что российские военные оставили село Работино в Запорожской области. Он добавил, что село, по сути, "осталось только на карте". При этом российские силы заняли главенствующие высоты, ВСУ находятся внизу. При этом Минобороны РФ заявило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.