В Казахстане предотвращены подрывы мавзолея в Туркестане и вооруженное нападение в Астане

Комитет национальной безопасности Казахстана заявил о предотвращении подрыва мавзолея в Туркестане и вооруженное нападение в Астане.

"Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане", - приводит ТАСС заявление председателя ведомства Руслана Сейсембаева.

Напомним, 1 января 2022 г. в Казахстане начались волнения. Первыми взбунтовались крупные города Мангистауской области, Актау и Жанаозена. Люди вышли на стихийные митинги из-за повышения цен на сжиженный газ на заправках вдвое, с 60 до 120 тенге за л (примерно с 10 до 20 руб.). К 4 января протесты, переросшие в беспорядки, прошли по всей стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протесты подготовленной террористической атакой с участием иностранных боевиков.