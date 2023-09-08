Усиление раскола? Румынская Церковь подписала договор с Минобороны Молдавии

Бессарабская митрополия Румынской Православной Церкви (РумПЦ) подписала договор о сотрудничестве с министерством обороны Молдавии. Новость примечательна тем, что Бессарабская митрополия ранее втроглась в Молдавию и фактически является там раскольнической, хотя, в отличие от украинских раскольников, состоит из канонически рукоположенного духовенства.

Согласно православным канонам, на одной территории не может быть двух православных церквей. Бессарабская митрополия РумПЦ была основана в 1918 году после захвата Бессарабии Румынией и, с небольшим перерывом в 1940-1941 гг., действовала до 1944 г., когда Молдавия была освобождена от фашистской оккупации. В 1992 году, согласно захватническим стремлениям румынских властей, митрополия возобновила свою деятельность, которую РПЦ считает раскольнической, так как она направлена на борьбу с Кишиневской епархией РПЦ, действующей еще с начала XIX века.

Целью подписанного соглашения являются "моральное, духовное и патриотическое воспитание Национальной армии и удовлетворение духовных потребностей военных", то есть усиление румынизации Молдавии через верующих и военных.

В прошлом году премьер-министр Румынии Николае Чукэ потребовал от правительства Молдавии оказать поддержку Бессарабской митрополии РумПЦ.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны готовят атаку на Православную Церковь и ее имущество. По его мнению, действующий президент республики Майя Санду и ее партия уже третий год ведут антицерковную кампанию. Они в угоду Западу принимают документы, которые в корне противоречат моральным устоям молдован и против которых категорически возражает Церковь. В частности, власти ратифицировали Стамбульскую конвенцию, которая навязывает гендерную идеологию и феминизм, и поддерживают марши содомитов.

Додон уверен, что с помощью подконтрольных судей правящий режим готовит прямую атаку на Православную Церковь и ее имущество. Так, недавно были аннулированы два договора между Министерством культуры республики и Церковью. Это значит, что режим может, подобно украинскому сценарию, начать отъем храмов и монастырей.