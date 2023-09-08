Екатеринбуржцев возмутило состояние памятника Кирову в Парке Маяковского

Жителей Екатеринбурга крайне возмутило состояние памятника Сергею Кирову, расположенному в Парке Маяковского. В самом парке уверяют, что намерены отреставрировать монумент, впрочем, не называя никаких конкретных сроков.

Как рассказал Накануне.RU житель уральской столицы, памятник советскому революционному и партийному деятелю Кирову, в честь которого назван не только административный район в Екатеринбурге, но и целый субъект РФ, сейчас находится в удручаюшем состоянии. При этом другие скульптуры в Парке Маяковского – пионеры, спортсмены и животные, расположенные в той же аллее, тщательно выкрашены и отреставрированы.

"С чем связана такая нелюбовь администрации ЦПКиО к видному деятелю СССР, остается загадкой. И на этом фоне весьма странным выглядит негодование наших властей, когда они комментируют факты сноса памятников эпохи социализма на Украине, в Польше и т.д. У нас под носом не то же ли творится?", - возмущается горожанин.

В пресс-службе Парка Маяковского Накануне.RU пояснили, что в течение летнего сезона шел постепенный ремонт всех скульптур на Ретро и Литературной аллеях.

"Мы делаем его практически ежегодно. Части скульптур и бюстов требуется просто покраска, другим – более сложное восстановление, например, оленям – там была проведена непростая реставрация", - рассказали в парке.

Там отметили, что работы выполняются художественным отделом и строительным цехом наряду с остальными парковыми проектами.

"Сложная задача предстоит и с памятником Кирову. Одними покрасочными работами не обойтись, требуется восстановление как самого постамента, так и скульптуры. Все эти работы есть в планах", - добавили в Парке Маяковского.

Однако точную дату реставрации памятника там назвать не смогли, пояснив лишь, что работы будут сделаны, "когда до него дойдет очередь".

"Нет гарантии, что в этом сезоне. Необходимо выровнять фундамент под постаментом (он просел), привести в порядок сам постамент и только после этого заняться скульптурой, так как иначе ее ремонт не будет иметь смысла и трещины со сколами появятся вновь. Все в планах", - заверили в парке.