Жителей Челябинска ждет захватывающее RCC Extreme show

08 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Спорт Челябинская область
Фото: RCC EXTREME

Жителей Челябинска ждет захватывающее RCC Extreme show

8 и 9 сентября в Челябинске пройдет фестиваль, который объединит на своей площадке спортивные направления RCС. Как сообщили организаторы, в эти дни на площадке RCC Extreme у ледовой арены "Трактор" состоятся:
  • зрелищное первенство России по BMX freestyle среди андеров. Заявки на участие подали самые именитые молодые экстремалы страны, а значит, борьба за победу будет нешуточной;
  • городские открытые соревнования в дисциплине "самокат street", и своими навыками экстремальной езды смогут похвастать юниоры от 11 до 17 лет;
  • и, конечно, самое ожидаемое событие сезона: баттл в дисциплинах "самокат street" и "BMX street" между сборными Челябинска и Екатеринбурга. За команды выступят топ-райдеры Илья Кузьминов, Леонид Арбатский (самокат), Артём Агарков, Артур Каболов (BMX street).

А после финальных заездов андеров и Кубка RCC Extreme в дисциплине "самокат-парк" зрителей ждёт иммерсивное RCC Extreme show, итогом которого станет выступление хедлайнеров: на сцену в этот день выйдут Ramil’ и L’One.

Также посетителей ждут конкурсы, розыгрыши, фотозоны и активности, всё для того, чтобы отлично провести время с друзьями или с семьёй.

Вход бесплатный. Вся информация в группе ВК, Карта мероприятия и программа фестиваля здесь.

Теги: RCС, BMX freestyle


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети