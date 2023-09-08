Жителей Челябинска ждет захватывающее RCC Extreme show

8 и 9 сентября в Челябинске пройдет фестиваль, который объединит на своей площадке спортивные направления RCС. Как сообщили организаторы, в эти дни на площадке RCC Extreme у ледовой арены "Трактор" состоятся:

зрелищное первенство России по BMX freestyle среди андеров. Заявки на участие подали самые именитые молодые экстремалы страны, а значит, борьба за победу будет нешуточной;

городские открытые соревнования в дисциплине "самокат street", и своими навыками экстремальной езды смогут похвастать юниоры от 11 до 17 лет;

и, конечно, самое ожидаемое событие сезона: баттл в дисциплинах "самокат street" и "BMX street" между сборными Челябинска и Екатеринбурга. За команды выступят топ-райдеры Илья Кузьминов, Леонид Арбатский (самокат), Артём Агарков, Артур Каболов (BMX street).

А после финальных заездов андеров и Кубка RCC Extreme в дисциплине "самокат-парк" зрителей ждёт иммерсивное RCC Extreme show, итогом которого станет выступление хедлайнеров: на сцену в этот день выйдут Ramil’ и L’One.

Также посетителей ждут конкурсы, розыгрыши, фотозоны и активности, всё для того, чтобы отлично провести время с друзьями или с семьёй.

Вход бесплатный. Вся информация в группе ВК, Карта мероприятия и программа фестиваля здесь.