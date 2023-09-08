Северная Корея спустила на воду атомную подлодку, способную нести ядерное оружие

КНДР объявила о спуске на воду новой атомной подводной лодки, способной нести тактическое ядерное оружие.

"Церемония спуска на воду подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Новая подлодка будет "выполнять свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил".

На церемонии спуска подлодки на воду присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он назвал "неотложной задачей времени" оснащение военно-морского флота ядерным оружием и призвал к скорейшей передаче флоту "подводных и надводных судов, оснащенных тактическим ядерным оружием", передает "Интерфакс".