ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за фото военных эшелонов для ВСУ

ФСБ России обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене.

Как сообщает ТАСС, девушка снимала для государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов российской военной техники, которая следовала по железной дороге. Также она отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

Обвиняемая была задержана еще в июле, она находится под стражей.

Ранее ФСБ заподозрила жителя Краснодарского края в подготовке к госизмене в форме перехода на сторону Украины. Подозреваемый для вступления в ряды Вооруженных сил Украины вышел на связь с сотрудником СБУ, который занимался поиском и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях против армии России. Злоумышленник задержан при попытке выезда на Украину.