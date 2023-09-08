В Качканаре мужчина пытался поджечь бывшую жену и троих детей

Житель Качканара из чувства ревности попытался сжечь свою бывшую супругу, а также троих общих детей 2, 5 и 7 лет. О деталях и последствия происшествия сообщили Накануне.RU в пресс-службы областной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 28 июля прошлого года. Зная, что бывшая семья находится дома, мужчина приехал к месту их проживания, облил дверь на третьем этаже неустановленной горящей жидкостью, а потом поджег. Убедившись, что огонь распространяется, уралец сразу же скрылся с места преступления.

Потушить огонь удалось благодаря помощи соседей и прибывших пожарных. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом).

Найти виновника все же удалось. Накануне Качканарский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 15 дней с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил.