Участие в спецоперации приостановило взыскания с бизнесмена-должника Константина Удымы

Апелляция Пермского краевого суда признала преждевременным приостановление гражданского дела по иску к Константину Удыме и еще 15 солидарным ответчикам.

Как сообщает РБК-Пермь, в отношении бизнесмена из Москвы Владислава Шинкевича имеется шесть неоконченных исполнительных производств. Задолженность составляет 431,09 млн руб. В 2022 году бизнесмен полностью оплатил два исполнительных производства — на 19,7 млн руб. и 342,2 тыс. руб. Рассчитываясь по другим исполнительным листам, бизнесмен перечислил еще 2,05 млн, 6 млн и 345,1 тыс. рублей. Выплатив деньги за себя и за других бизнесменов, Шинкевич сейчас взыскивает деньги с соответчиков.

Производство по очередному такому иску — на общую сумму 10,1 млн руб. — было 3 июля 2023 года приостановлено. Пермский районный суд указал, что под действие предусмотренной ст. 215 ГПК РФ нормы подпадает один из 16 ответчиков — Константин Удыма. Он заключил контракт на прохождение военной службы и находится в служебной командировке в зоне СВО.

Шинкевич попросил апелляционную инстанцию Пермского краевого суда отменить решение и направить гражданское дело на новое рассмотрение. Участие Удымы в СВО не должно препятствовать рассмотрению исковых требований в отношении других 15 ответчиков. Дело могут выделить в отдельное производство.

Сумма требований непосредственно к Константину Удыме составляет 708,4 тыс. руб.



