08 Сентября 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: t.me/khovalyg_live / Владислав Ховалыг

В Туве уволен министр лесного хозяйства из-за ДТП с пятью погибшими

В Туве произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, еще один человек госпитализирован. На трассе Р-257 "Енисей" столкнулись ГАЗ и Honda. Все погибшие – члены одной семьи, они находились в иномарке. А за рулем ГАЗа находился пьяный водитель, машина принадлежала ГАУ РТ "Авиалесоохрана", сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз. Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной. <…> В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении", - сообщил Ховалыг в своем Telegram-канале.

ДТП(2023)|Фото: t.me/khovalyg_live / Владислав Ховалыг

Также в республике специальная комиссия займется проверкой соблюдения предрейсовых осмотров в госучреждениях.

"В трагедии погибла целая семья из Дзун-Хемчика. Мать была учительницей родного языка Элдиг-Хемской школы, отец трудился подсобным рабочим. Сын был студентом. В машине находились бабушка и тетя этой семьи. Старший сын, получивший травмы в этом же ДТП, госпитализирован. С младшим сыном второклассником, который был дома, работают психологи. Дети в один момент стали сиротами", - рассказал глава региона.

Ховалыг отметил, что каждый раз, "слыша о крупных ДТП с человеческими жертвами, мы всей республикой содрогаемся, однако очень быстро забываем о них и нарушения на дорогах продолжаются".

Теги: тува, увольнение, дтп, погибшие, пьянство за рулем


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