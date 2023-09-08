За границей были задержаны три самолета "Победы", нагрузка на которые составляла миллион пассажиров

Глава авиакомпании "Победа" Дмитрий Тыщук сообщил, как на работу авиакомпании в 2022 г. повлияли санкции, введенные в отношении России.

У перевозчика за границей задержали три самолета, и это была ощутимая потеря: исходя из того, сколько пассажиров возит одно воздушное судно, речь шла об 1 млн человек, сказал Тыщук в интервью РБК. Оказало влияние закрытие 11 аэропортов на юге России и закрытые зоны воздушного пространства, которые дают дополнительное время на облет — это 20% дополнительного "налета" на маршрутную сеть.

"Все это сокращает возможность перевезти большее количество человек на наших бортах. Безусловно, в 2022 г. еще был фактор высокой доли неопределенности, что и как будет дальше развиваться", - сказал Тыщук.