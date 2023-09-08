На Урале под суд отправят рабочего, проникшего в чужой дом для ночевки

Жителя уральского села Южаково 48 лет отправят под суд за ночевку в чужом доме. Мужчина ничего не крал и не устраивал беспорядки - только напился и уснул, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

По версии следствия, в середине июня текущего года обвиняемый ремонтировал дачный дом жительницы деревни Сизикова. На это время хозяйка жилища разрешила рабочему проживать в доме, однако в начале июля тот стал злоупотреблять алкоголем, забросив работу. Тогда хозяйка уволила работника и запретила входить в дом.

Несколько дней мужчина жил у своих знакомых, не желая возвращаться в родное Южаково. 9 июля он решил зайти в ранее ремонтируемый им дом, металлическим гвоздодером сорвал дверной навесной замок и проник внутрь. Выпив еще алкоголя, обвиняемый уснул, а на утро уехал в свое село.

"Заходя в дом, мужчина осознавал, что действует против воли собственника жилища, что хозяйка дома не давала ему разрешение на посещение ее жилья, запретила входить в дом. Своими действиями мужчина нарушил неприкосновенность жилища, гарантированную ст. 25 Конституции РФ", - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица). Теперь свердловчанину грози арест сроком до трех месяцев.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Пригородного судебного района Свердловской области для рассмотрения по существу.