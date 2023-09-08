На Урале под суд отправят рабочего, проникшего в чужой дом для ночевки

08 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Урале под суд отправят рабочего, проникшего в чужой дом для ночевки

Жителя уральского села Южаково 48 лет отправят под суд за ночевку в чужом доме. Мужчина ничего не крал и не устраивал беспорядки - только напился и уснул, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

По версии следствия, в середине июня текущего года обвиняемый ремонтировал дачный дом жительницы деревни Сизикова. На это время хозяйка жилища разрешила рабочему проживать в доме, однако в начале июля тот стал злоупотреблять алкоголем, забросив работу. Тогда хозяйка уволила работника и запретила входить в дом.

Несколько дней мужчина жил у своих знакомых, не желая возвращаться в родное Южаково. 9 июля он решил зайти в ранее ремонтируемый им дом, металлическим гвоздодером сорвал дверной навесной замок и проник внутрь. Выпив еще алкоголя, обвиняемый уснул, а на утро уехал в свое село.

"Заходя в дом, мужчина осознавал, что действует против воли собственника жилища, что хозяйка дома не давала ему разрешение на посещение ее жилья, запретила входить в дом. Своими действиями мужчина нарушил неприкосновенность жилища, гарантированную ст. 25 Конституции РФ", - пояснили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица). Теперь свердловчанину грози арест сроком до трех месяцев.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Пригородного судебного района Свердловской области для рассмотрения по существу.

Теги: ночевка, дом, рабочий, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети