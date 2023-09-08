08 Сентября 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

Член уральской банды из 90-х вновь не смог досрочно выйти на свободу

На Среднем Урале суд вновь отказал в досрочном освобождении Олега Мельникова, входившего в банду Тихоновых. Группировка действовала в регионе в 90-е годы прошлого века.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Мельников подавал апелляцию на постановление Синарского районного суда Каменска-Уральского об отказе в условно-досрочном освобождении. Уралец был одним из активных членов банды братьев Тихоновых и непосредственным исполнителем преступных замыслов руководителей ОПГ.

Банда Тихоновых действовала в Ревде с 1992 по 2004 годы и промышляла грабежами и убийствами. Ранее организаторы и члены группировки были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Олег Мельников получил 21 год колонии строгого режима.

Как отметили в облсуде, за последние годы мужчина предпринял несколько попыток досрочно выйти на свободу, но каждый раз суды отказывали ему в УДО. В июне этого года Мельников вновь просил об освобождении, но безуспешно.

Накануне Свердловский областной суд рассмотрел его апелляционную жалобу и не нашел оснований для пересмотра приговора. Как добавили в инстанции, срок отбытия наказания Мельникова истекает в январе 2025 года.

Теги: банда, колония, УДО, суд


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