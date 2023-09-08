Глава "Победы" рассказал, как компания реагирует на закрытие аэропортов из-за беспилотников

Глава авиакомпании "Победа" Дмитрий Тыщук сообщил, как на работу перевозчика влияют закрытия столичных аэропортов из-за атак беспилотников.

"Адаптироваться к этому, когда все аэропорты московского узла закрыты, действительно сложно. Конечно, приходится уходить на запасные аэродромы, и появляются дополнительные затраты. И это неудобство для клиентов, прежде всего", - сказал Тыщук в интервью РБК.

Отметим, в последнее время аэропорты Москвы регулярно закрывают из-за того, что вблизи Москвы сбивают украинские БПЛА.