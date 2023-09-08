08 Сентября 2023
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Фото: ГУ МВД РФ по Челябинской области

В России могут создать реестр лудоманов с самозапретом на азартные игры

Министерство финансов России предлагает создать механизм самоограничения для лудоманов, разработан соответствующий законопроект.

Документ предусматривает реестра лиц, "отказавшихся от участия в азартных играх". Вести список будет Единый регулятор азартных игр, который с 2021 года контролирует легальные букмекерские конторы.

Если лицо из списка заключит соглашение о выигрышах, оно будет признаваться ничтожным, пишет РБК. Распространяться самоограничение будет и на игорные зоны, где регулятор сейчас не имеет полномочий.

Если поправки будут одобрены парламентом, они вступят в силу 1 сентября 2024 года.

Отмечается, что под действие закона не попадают лотереи.

В Минфине полагают, что граждане сами будут подавать заявления о включении их в реестр. Также граждане смогут подавать заявление об исключении из списка, но сделать это можно будет не ранее, чем через четыре месяца после включения в список.

Теги: азартные игры, самозапрет, законопроект


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