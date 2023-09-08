Президент Грузии посоветовала всем "перестать мечтать" об ее отставке

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась уходить в отставку после начала процедуры импичмента, которую инициировала правящая партия "Грузинская мечта".

"Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке", - заявила Зурабишвили в своем видеообращении.

"Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность", - цитирует ее РИА Новости.

1 сентября правящая партия Грузии заявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Поводом стала поездка Зурабишвили в европейские страны в поддержку предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Ранее правительство страны отказалось поддержать такое турне.

При этом в партии заранее признают, что довести импичмент до конца им не удастся, поскольку процедура требует поддержки 100 депутатов, то есть нужны голоса в том числе оппозиции.