"Победа" заплатит 650 миллионов как налог на сверхприбыль

Глава авиакомпании "Победа" Дмитрий Тыщук заявил о том, что перевозчик заплатит налог на сверхприбыль, и назвал сумму.

Речь идет о 650 млн руб., сказал Тыщук в интервью РБК. По его словам, "это, конечно, деньги, но мы уже запланировали эту выплату в ближайшее время".

Тыщук поделился финансовыми ожиданиями от 2023 г. Все основные показатели восстановлены, самолеты проводят в воздухе по 15-18 часов в сутки, загрузка в июле на недельном срезе доходила до 97,6%, и это – рекорд для "Победы".

"Финансовые результаты будут сильно зависеть от того, какой курс будет к концу года. Если курс стабилизируется и будет примерно у границ 70–80 руб. за доллар, то мы сможем выйти в плюс", - сказал Тыщук.