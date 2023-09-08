08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

После смерти в Сочи 7-летней Маши из Екатеринбурга завели уголовное дело

По факту смерти 7-летней екатеринбурженки на Черном море возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

"По факту смерти ребенка территориальным следственным отделом по городу Сочи СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

В августе маленькая Маша получила тяжелое отравление после купания в Черном море и впала в кому. У нее диагностировали отек мозга и легких, ее состояние было крайне тяжелым. Планировалось перевезти ребенка из Сочи в Москву, однако из-за нестабильного состояния транспортировка оказалась невозможной.

6 сентября вечером девочки не стало. Сейчас родные решают, как транспортировать ее тело в Екатеринбург.

Теги: Екатеринбург, Сочи, Черное море, отравление, уголовное дело


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