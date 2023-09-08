Маск опроверг сообщения о блокировке Starlink вблизи Крыма

Миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 г. он ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, но фактически подтвердил, что помешал ВСУ атаковать Черноморский флот России.

Маск уточнил, что получил экстренный запрос со стороны "правительства" на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя для того, чтобы "потопить большую часть российского флота на якоре", пишет РИА Новости. Маск якобы был обеспокоен тем, что в ответ на "маленький Перл-Харбор" Россия могла бы ответить ядерным оружием.

Ранее стало известно, что министерство юстиции США будет судиться с космической компанией SpaceX Илона Маска из-за отказов в приеме на работу беженцев.