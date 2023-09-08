В Екатеринбурге названа дата начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется с понедельника, 11 сентября. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, он уже подписал соответствующее постановление.

"Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома", - сообщил Орлов.

Напомним, что заключительный этап опрессовок в Екатеринбурге в этом году выявил 12 повреждений.