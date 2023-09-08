Названы самые прибыльные профессии в России

Наиболее высокие доходы в России у топ-менеджеров нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслей.

Согласно исследованию Ассоциации менеджеров и рекрутингового агентства Unicorn Search, топ-менеджеры нефтегазовой отрасли в среднем в год зарабатывают 47,8 млн руб. В данной сфере также установлена годовая премия в 20,3 млн рублей и зависит от показателей сотрудника.

Лидерами по заработной плате также являются управленцы логистической деятельности (в среднем 34,6 млн руб.), с годовой премией в 23,1 млн руб.

В фармацевтической индустрии (третье место) годовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 млн руб., а годовая премия - около 39 млн руб.

В банковской сфере средний заработок топ-менеджера составляет 29,8 млн руб. в год, а годовая премия - порядка 12,1 млн руб.

Как показало исследование, в технологических компаниях годовой заработок топ-менеджеров составляет 26,7 млн руб., а премия - около 18,5 млн руб.

Топ-менеджеры страховых компаний зарабатывают 26,4 млн руб. в год, при годовой премии 7,9 млн руб.

Сотрудники инвестиционных фондов на высоких должностях получают 18,3 млн руб. Их премия в среднем составляет 54,1 млн руб. за успешную сделку, сообщает ТАСС.