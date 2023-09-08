В Курской области один человек скончался после отравления шаурмой

В городе Льгове Курской области девушка скончалась после отравления шаурмой, еще 14 человек обратились к медикам, из них четверо находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает сайт губернатора и правительства региона, в ночь на 7 сентября было зафиксировано несколько вызовов медиков к пациентам с симптомами острой кишечной инфекции. Десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение.

Региональный Роспотребнадзор начал проверку. По предварительной, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. По данному факту заведено уголовное дело. По версии следствия, 6 сентября девушка купила шаурму в киоске на улице Гагарина. После ее употребления она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу, где позже она скончалась.

Ранее число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53.