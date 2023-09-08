В Курской области один человек скончался после отравления шаурмой

08 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Центральный ФО В России
Фото: Накануне.RU

В Курской области один человек скончался после отравления шаурмой

В городе Льгове Курской области девушка скончалась после отравления шаурмой, еще 14 человек обратились к медикам, из них четверо находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает сайт губернатора и правительства региона, в ночь на 7 сентября было зафиксировано несколько вызовов медиков к пациентам с симптомами острой кишечной инфекции. Десять человек в удовлетворительном состоянии проходят амбулаторное лечение.

Региональный Роспотребнадзор начал проверку. По предварительной, все пострадавшие употребляли в пищу шаурму. По данному факту заведено уголовное дело. По версии следствия, 6 сентября девушка купила шаурму в киоске на улице Гагарина. После ее употребления она почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в областную больницу, где позже она скончалась.

Ранее число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53.

Теги: шоурма, еда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.08.2023 19:46 Мск Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53
Ранее 28.08.2023 01:02 Мск Суд в Москве арестовал двух человек по делу о массовом отравлении шаурмой
Ранее 23.08.2023 15:33 Мск Во Владимирской области закрыли несколько кафе после массового отравления шаурмой
Ранее 21.08.2023 21:10 Мск Задержан подозреваемый в отравлении 107 жителей Владимира шаурмой
Ранее 19.08.2023 20:10 Мск До 76 выросло количество отравившихся шаурмой во Владимире
Ранее 18.08.2023 16:01 Мск 56 человек отравились шаурмой во Владимире

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети