08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России начнут штрафовать за вброс рекламы в почтовые ящики

В России за рекламу в почтовых ящиках в жилых домах начнут штрафовать.

Проект закона о запрете листовок разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. За нарушения будут наказывать: до 5,5 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц. Как считают эксперты, решение логично и давно назрело. Они предлагают установить видеонаблюдение в каждом подъезде для контроля за соблюдением норм.

Как следует из пояснительной записке к документу, пространство внутри подъезда и почтовые ящики — такое же общее имущество жильцов, как стены и крыша дома. При этом действующее законодательство регламентирует рекламу на стенах и крышах зданий, а внутри — нет, указывают депутаты.

Как заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, мера призвана сделать жизнь граждан комфортнее.

В настоящее время закрыть поток разносчиков рекламы сложно из-за зачастую открытого доступа в подъезды и универсальных ключей для домофонов, которые используют рекламщики, сообщают "Известия".

Теги: почта, штрафы, реклама


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