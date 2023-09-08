08 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде ответили на угрозы США ввести санкции из-за выборов в новых регионах РФ

В Совете Федерации России прокомментировали угрозы со стороны Вашингтона ввести санкции против поддерживающих выборы в новых регионах России и в Крыму.

Как сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, США этим никого не напугали, то же самое они говорили в 2014 году.

"Как видим, американцы опять взялись за старое. То же самое они говорили по Крыму в 2014 году. И что? Кого-то сильно напугали? Нет, никого и ничем не напугали", - сообщил парламентарий в Telegram.

Он указал, что Крым в составе РФ развивается ускоренными темпами и "только в страшном сне крымчане вспоминают период своего временного пребывания в составе Украины".

Теги: США, санкции, выборы


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