В Совфеде ответили на угрозы США ввести санкции из-за выборов в новых регионах РФ

В Совете Федерации России прокомментировали угрозы со стороны Вашингтона ввести санкции против поддерживающих выборы в новых регионах России и в Крыму.

Как сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, США этим никого не напугали, то же самое они говорили в 2014 году.

"Как видим, американцы опять взялись за старое. То же самое они говорили по Крыму в 2014 году. И что? Кого-то сильно напугали? Нет, никого и ничем не напугали", - сообщил парламентарий в Telegram.

Он указал, что Крым в составе РФ развивается ускоренными темпами и "только в страшном сне крымчане вспоминают период своего временного пребывания в составе Украины".