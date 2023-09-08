Осенью цены на лосось снизятся на 10–25%

В России стоимость лосося в магазинах федеральных сетей осенью станет дешевле на 10–25%.

Это случится благодаря проекту "Камчатская рыба", который курирует Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Торговые сети будут закупать лососевых напрямую у рыбаков и продавать с минимальной наценкой.

В проекте примут участие торговые сети "Глобус", "Вкус Вилл", "Магнит", "Ашан" и другие. Информацию об этом подтвердили в Рыбном союзе и сами ритейлеры. Ранее рыбу закупали у посредников, которые не могли гарантировать поставки нужного объема. Они часто корректировали цену, что создавало проблему с реализацией продукта в магазинах.

Практика работы напрямую с предприятиями торговли среди рыбодобывающих компаний мало распространена, и ритейлеры формируют розничную стоимость, прежде всего исходя из отпускной цены у поставщиков, динамика которой является основным драйвером изменения розничных цен, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рыбная продукция на столе практически у каждой российской семьи.