08 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Росстат: покупательная способность доходов россиян вернулась на уровень 2021 года

По итогам второго квартала 2023 года соотношение среднедушевых денежных доходов россиян с величиной прожиточного минимума составило 332,5% - на среднедушевой доход приходится 3,33 прожиточного минимума.
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По данным Росстата, показатель характеризует в целом покупательную способность граждан. Он оказался выше, чем в досанкционном втором квартале 2021 года (331,6%). Во втором квартале 2022 года покупательная способность населения снижалась до 317% прожиточного минимума.

Исходя из ряда данных с 2013 года, предоставленных Росстатом, во втором квартале текущего года соотношение среднедушевых денежных доходов россиян и величины прожиточного минимума стало максимальным за десять лет.

С начала 2023 года доходы граждан растут. Во втором квартале реальные располагаемые доходы выросли максимально за 15 лет - плюс 5,3%. Рост денежных доходов опережает инфляцию, что и обеспечивает прирост реальных доходов. На конец июля годовая инфляция составляла 4,4%, сообщает РБК.

Напомним, исследование, основанное на данных Росстата, показало, что граждане нашей страны начали рекордно много работать. FinExpertiza пишет, что длительность рабочей недели у россиян выросла до 38,5 часов в первом квартале этого года.

Теги: Росстат, доходы, рсосияне


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