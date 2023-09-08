08 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В Петербурге заведено дело после госпитализации школьников с кишечной инфекцией

В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело после того, как были госпитализированы ученики и сотрудники одной из школ из-за острой кишечной инфекции.

Как сообщает в Telegram Главное следственное управление СКР по Петербургу, дело рассматривается по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По данным городского управления Роспотребнадзора, заразились 17 человек в школе №608. В инфекционные стационары города было госпитализировано 13 несовершеннолетних. Питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет комбинат питания "Кировский".

Ранее вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере в Челябинской области.

Теги: школьники, отравления, Петербург


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