В Петербурге заведено дело после госпитализации школьников с кишечной инфекцией

В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело после того, как были госпитализированы ученики и сотрудники одной из школ из-за острой кишечной инфекции.

Как сообщает в Telegram Главное следственное управление СКР по Петербургу, дело рассматривается по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

По данным городского управления Роспотребнадзора, заразились 17 человек в школе №608. В инфекционные стационары города было госпитализировано 13 несовершеннолетних. Питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет комбинат питания "Кировский".

Ранее вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере в Челябинской области.