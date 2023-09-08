В Петербурге заведено дело после госпитализации школьников с кишечной инфекцией
В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело после того, как были госпитализированы ученики и сотрудники одной из школ из-за острой кишечной инфекции.
Как сообщает в Telegram Главное следственное управление СКР по Петербургу, дело рассматривается по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
По данным городского управления Роспотребнадзора, заразились 17 человек в школе №608. В инфекционные стационары города было госпитализировано 13 несовершеннолетних. Питание обучающихся и сотрудников школы осуществляет комбинат питания "Кировский".
Ранее вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере в Челябинской области.