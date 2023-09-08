08 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Госдеп: будут введены санкции за поддержку выборов в России

Власти Соединенных Штатов могут ввести санкции против тех, кто поддержит проводимые Россией выборы в Донбассе, Запорожье, Херсонщине и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей.

Как заявляет Госдепартамент, Вашингтон никогда не признает претензий РФ на какую-либо часть суверенной территории Украины. "Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений", - сказало в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Выборы в большинстве регионов начнутся 8 сентября и будут проходить три дня. Основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования запланированы выборы глав регионов в 21 субъекте и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Теги: санкции, США, выборы


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Развитие сюжета:

Ранее 08.09.2023 03:00 Мск В Совфеде ответили на угрозы США ввести санкции из-за выборов в новых регионах РФ

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